Erneuter Brand im Kirchturm

Trotz der Brandwache seit dem Mittag steigt am Dienstagabend erneut Rauch aus dem Turm der reformierten Kirche in Herzogenbuchsee empor. Die Kantonspolizei Bern hat gegenüber «20 Minuten» entsprechende Meldungen von Leserreportern bestätigt. Die Feuerwehr steht also weiterhin im Einsatz.