Endlich gibt es wieder eine grosse Fete 

In Niederönz brauche es wieder einmal ein grosses Dorffest. Diese Überlegung sei schon länger im Raum gestanden, erzählt OK-Mitglied Marc Guggenbühler. Schliesslich sei der letzte grössere Event im Dorf vermutlich die Einweihung des Gemeindehauses in den 1980er-Jahren gewesen. Einfach so ein Dorffest organisieren, das wollten die Organisatoren dann aber doch nicht. Ein Jubiläum sollte es sein.

Und ein solches kommt nun auf die beiden Orte Niederönz und Oberönz zu: im Jahr 1139, also vor 880 Jahren, wurden sie als «Oentze» erstmals schriftlich erwähnt. «Diese Gelegenheit wollen wir nutzen», so Guggenbühler. Mit «wir» ist das siebenköpfige OK rund um Präsident Daniel Beck gemeint. Neben dem Gemeindepräsidenten von Niederönz und Marc Güggenbühler sind auch noch Gemeindeverwalter Marc Hess, Claudia Rhyn, Thomas Boss, Christine Hess und Peter Birrer mit an Bord.

Viele Helfer gefunden

Mittlerweile ist das OK schon seit rund einem Jahr mit der Planung des dreitägigen Fests beschäftigt. Das Programm sei bereits fixfertig erstellt, sagt Guggenbühler. Schliesslich gehe es ja nach den Sommerferien schon bald einmal los: Vom 6. bis 8. September warten eine Festwirtschaft sowie verschiedenste kulinarische und kulturelle Angebote auf die Besucher. Mit dem Vortrag «Oenz gestern und heute» wird es auch einen Abstecher in die Historie der beiden Orte geben. Selbst sportlich aktiv werden können die Besucher, unter anderem bei einen 60-Meter-Sprint-Event für Schülerinnen und Schüler.

Die Suche nach Helfern sei bisher überraschend positiv verlaufen, erzählt Guggenbühler. Es hätten schon fast alle Aufgaben vergeben werden können. Und auch die Sponsorensuche sei von Erfolg gekrönt gewesen: Das Önzer Dorffest wird unter anderem von neun Hauptsponsoren unterstützt.

Mehr Infos: dorffest.oenz.ch

Weitere Beiträge aus der Region Oberaargau (Langenthaler Tagblatt)