Elektronische Bewilligungen: Die Papierflut soll weg

Seit dem 1. Juli ist es offiziell: In den Verwaltungskreisen Oberaargau und Emmental können Baugesuche mit dem Onlineprogramm Ebau elektronisch eingegeben werden. Die beiden Gebiete sind die ersten Regionen, bis Ende Jahr soll Ebau überall im Kanton laufen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ebau benutzt werden kann: Seit Januar 2018 lief in einigen Gemeinden im Emmental ein Test des Programms. Ähnlich wie bei der Online-Steuererklärung konnten Gesuche online gestellt werden. Anfang Jahr waren etwa 320 Gesuche so bearbeitet worden. Im Idealfall vereinfacht das Onlinesystem den Austausch zwischen den verschiedenen Behörden und spart viel Papier.

Noch ist es aber nicht so weit: Das Gesetz sieht vor, dass Baugesuche in zwei gedruckten Kopien beim zuständigen Amt eingereicht werden müssen, auch die definitive Entscheidung kommt per Brief. Für die gewünschte vollständige Digitalisierung ist also noch eine Gesetzesänderung nötig, frühestens 2021 können Baubewilligungsverfahren komplett papierlos abgewickelt werden.

Anpassungen seit Ende der Testphase

Über das Resultat der Testphase hört man Verschiedenes: In einer Medienmitteilung Anfang Juni beschreibt die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK) des Kantons den Pilotbetrieb als erfolgreich. Auch erste Nutzer haben Erfahrungen mit dem System gemacht, zum Beispiel die Abbühl AG aus Burgdorf. In etwa 3 Projekten sei Ebau benutzt worden, sagt Zeichnerin Ramona Meister. Grundsätzlich finde sie die Arbeit mit dem System übersichtlicher, es sei ein Fortschritt im Vergleich zum Papiergesuch. Dennoch: Das Programm sei zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz ausgereift gewesen, zum Teil sei durch Nachträge mehr Arbeit angefallen.

«Es wird gewiss ein Umdenken stattfinden.»Teilprojektleiter Stefano Matti

Auch der Projektgruppe der JGK sind solche Rückmeldungen bekannt, darum habe man das System in den letzen Monaten nochmals gründlich überarbeitet, schreibt Teilprojektleiter Stefano Matti auf Anfrage: «Dies hat zu einer wesentlichen Steigerung der Benutzerfreundlichkeit geführt.» Die neue Oberfläche sei aber erst seit 1. Juli für alle Gesuchstellenden offen, weshalb diesbezügliche Feedbacks noch nicht vorliegen würden, so Matti.

Zögerliche Reaktion der künftigen Nutzer

Nun läuft diese revidierte Ebau-Version im Oberaargau und Emmental. Tatsächlich findet man auf vielen Websites der Bauverwaltungen verschiedener Gemeinden den Link auf die kantonale Plattform. So auch in Wiedlisbach, wo die Leiterin der Bauverwaltung, Karin Horisberger, den Start des Programms bestätigt. Doch viel zu erzählen gebe es dazu nicht, noch seien keine Baugesuche elektronisch gestellt worden.

Auch in Langenthal sei Ebau nun im Einsatz, bestätigt Stadtpräsident Reto Müller. Es sei bereits ein elektronisches Baugesuch eingegangen, das nun bearbeitet wird. Weiterhin steht es den Langenthaler Gesuchstellern offen, Papiereingaben zu machen, vom elektronischen Weg erhoffe man sich vor allem, schneller und effizienter Arbeiten zu können.

Papierlose Zukunft möglich

Verschiedene Architekturbüros in der Region zeigen sich dem neuen Programm gegenüber noch etwas zögerlich. Das Atelier G + S in Burgdorf zum Beispiel hat das System noch nicht eingesetzt. Als Grund dafür gibt Projektleiter Nicolas Kormann den hohen Zeitdruck an, den es bei vielen Projekten gebe. Dadurch sei man bisher noch unwillig gewesen, unerprobte Methoden zur Eingabe zu benutzen. Demnächst werde die Firma es aber mit Ebau versuchen.

Ähnlich sieht es auch Geschäftsführer Michael Ledermann vom Ledermann Architekturbüro in Langenthal. Er habe Kenntnis genommen von Ebau, sagt er. Die Firma werde aber noch mit dem Einsatz von Ebau abwarten, bis die Infrastruktur bereit für die Arbeit damit sei.

Die Projektgruppe der JGK empfehle allen, die digitale Abwicklung über Ebau zu nutzen, sagt Stefano Matti: «Es wird gewiss ein Umdenken stattfinden.» Vor dem Start von Ebau habe eine detaillierte Schulung für die betroffenen Gemeinden und Nutzer stattgefunden. Es werde davon ausgegangen, dass in Zukunft Ebau zum alleinigen System für das Baubewilligungsverfahren werde, so Matti: «Der Weg dorthin wird aber einige Jahre in Anspruch nehmen.»

Offene Fragen beim Kompetenzzentrum

Gemeinden, die schon vor dem Programm mit einem eigenen elektronischen System arbeiteten, müssen Ebau vorerst nicht benutzen. Viele sind das nicht: Im Oberaargau Herzogenbuchsee, Huttwil, Ochlenberg und Seeberg, im Emmental lediglich Bätterkinden und Lauperswil. Die Systeme dieser sechs Gemeinden sollen ab 2020 an Ebau angebunden werden.

Um das zu ermöglichen, ist die Entwicklung einer Schnittstelle der verschiedenen Programme mit Ebau nötig. Das erklärt auch Brigitte Keusch-Fliesser, die Gemeindeverwalter-Stellvertreterin von Herzogenbuchsee: Man werde die Verbindung des in Buchsi seit Jahren erfolgreich im Einsatz stehenden Programms CMI Axioma mit Ebau umsetzen, wenn die entsprechende Schnittstellenlösung vorliegt.

Gerade für die Gemeinden Berken, Herzogenbuchsee, Inkwil, Niederönz und Seeberg stellt sich eine weitere Frage: Welches elektronische System wird das geplante Kompetenzzentrum Bau Oberaargau-West benutzen, wenn es wie geplant am 1. Januar 2020 den Betrieb aufnimmt? Keusch sagt dazu: «Zur Klärung dieser Frage sind wir zurzeit im Dialog mit dem Kanton.»

