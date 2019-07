Eine Beiz, aus der Not geboren

Ein Ausflug in den Jura lässt sich gut mit dem Besuch einer Bergwirtschaft kombinieren: eine Pause einlegen, etwas trinken und essen, die Aussicht geniessen. Wer jedoch in einer der Berggemeinden am Jura-Südhang lebt, und damit nicht gerade entlang der Wanderrouten, hat ein deutlich kleineres gastronomisches Angebot. Farnern hat mit dem Restaurant Jura immerhin noch eine herkömmliche Beiz, in Wolfisberg gibt es den Alpenblick.

In Rumisberg sieht es jedoch düster aus. Der Bären schloss seine Türen im Herbst 2016, im leeren Gebäude sollen demnächst Wohnungen entstehen. Seither gab es im Dorf keinen Treffpunkt mehr. «Man begegnete sich einfach nicht mehr», fasst Franziska Flückiger die Situation zusammen. Wer etwas trinken gehen wollte, musste das Dorf verlassen. So einfach geben aber die Einwohner der kleinen Gemeinde nicht auf: «Aus dieser Situation heraus entstand die Idee mit dem Spycher-Treff», so Flückiger.

Viel Freiwilligenarbeit

Seit Mitte Juni läuft nun das Pilotprojekt. Jeden zweiten Freitag verwandelt sich der Spycher im Dorfzentrum zwischen 14 und 22 Uhr zu einem Beizli: Kaffee, Süssgetränke, Bier und Wein gibt es, dazu selbst gemachte Sandwiches, Kuchen und Torten. Alles zu äusserst moderaten Preisen und mit viel Herzblut.

Der Erfolg gibt den Organisatorinnen recht: Obwohl sie erst zum dritten Mal die Türen öffneten, hätten sie bereits Stammgäste, sagt Heidi Lanz und lacht. Sie führt an diesem Freitag gemeinsam mit Franziska Flückiger den Spycher, mitgebracht haben sie Quark- und Beerentorte, zudem ein paar Blumen, um den Laden zu dekorieren: «Solche kleinen Dinge machen schon einiges aus.»

Dass das Projekt überhaupt zustande kam, ist alles andere als selbstverständlich. Zusammen mit Heidi Stalder und Vreni Berchtold führen sie den Treff, die vier Frauen wechseln sich dabei ab. Lohn gibt es keinen, sie arbeiten alle freiwillig — und nicht nur das: Manche Anschaffungen hätten sie selber getätigt, zum Beispiel den neuen Kühlschrank. Daneben haben sie weiteres Inventar angeschafft sowie die nötigen Bewilligungen eingeholt. «Die Auslagen haben sich summiert», sagt Flückiger.

Immerhin fällt keine Miete an: Die Gemeinde hat das Haus für die Pilotphase gratis zur Verfügung gestellt. Der Spycher aus dem 18. Jahrhundert wurde in den 1990er-Jahren umfassend saniert, seither wurde das schmucke Holzgebäude als Vereins- und Sitzungslokal benutzt sowie für private Feste.

Projekt bis November

Aus der eigenen Tasche investieren und nicht mal bezahlt werden — das ist ungewöhnlich. «Wir sehen es als Dienst an der Bevölkerung», sagt Flückiger dazu. Im Dorf lebten viele ältere Leute, die nicht so mobil seien. Für sie sei das Wegfallen von öffentlichen Treffpunkten besonders schmerzlich. «So kann man sich zumindest zwei Mal im Monat wieder etwas austauschen.»

«Es kamen bereits die ersten Anfragen, ob wir nicht gleich jeden Freitag öffnen können.»Heidi Lanz

Das Ganze hat noch einen anderen Nebeneffekt: Insbesondere ältere Frauen, die sich weniger in eine traditionelle Beiz getrauen würden, könnten so ein wenig aus dem Haus gehen, sagt Flückiger. Aber auch die Jüngeren kämen, in der Regel nach der Arbeit, um ein Feierabendbier zu trinken und das Wochenende einzuläuten.

Dass das Projekt einen Nerv getroffen habe, habe man an den Reaktionen der Dorfbewohner erkennen können: «Es kamen bereits die ersten Anfragen, ob wir nicht gleich jeden Freitag öffnen können», so Lanz. Das wohlwollende Interesse freue sie natürlich, aber man wolle nicht gleich überhasten.

Die Frauen haben das Projekt bis Mitte November geplant, danach müsse man schauen, was man daraus machen könne. Für sie sei es durchaus denkbar, den Spycher-Treff fest ins Dorfleben zu integrieren, sagt Lanz. «Aber schauen wir doch zuerst einmal, wie wir durch den Sommer kommen.»

Weitere Beiträge aus der Region Oberaargau