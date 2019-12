Eine alte Gewohnheit soll helfen

An und für sich sei die Rechtslage klar, hielt der Gemeinderat von Huttwil Ende Oktober fest, als die neue Ortsdurchfahrt in Betrieb genommen wurde. Es herrscht Tempo 30, und dort gelten zwei Regeln: Fussgänger können die Strasse überall überqueren, doch Vortritt haben die Fahrzeuge. Was bringt die neue Freiheit, wenn Lenker bei viel Verkehr nicht auf die Fussgänger achten?