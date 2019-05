Ein klares Ja zur regionalen Bauverwaltung

An der Gemeindeversammlung Ochlenberg ging es um grosse Geschäfte: so etwa die Einführung der regionalen Bauverwaltung im Kompetenzzentrum Oberaargau-West in Herzogenbuchsee. Nach einigen Fragen aus der Runde stimmten die Anwesenden der Zusammenarbeit zu, auch das Organisations- und Gebührenreglement werden dementsprechend revidiert.