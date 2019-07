Ein Hauch Motörhead in der Winkelgrube

Dröhnende Bässe, kreischende Gitarren, harte Schlagzeugklänge: Am 26. und 27. Juli wird es wieder laut in der Röthenbacher Winkelgrube. Also dort, wo zum 25. Mal das Waldrock Openair über die Bühne geht. Der Standort im Wald nahe von Herzogenbuchsee sei ideal, sagt OK-Präsident Sacha Lanz: Im Dorf selbst werde man von der Rockmusik nicht viel hören. Schliesslich sei die tiefer gelegene Grube im Wald gut versteckt, die Bäume bildeten eine natürliche Lärmschutzwand. Vom gleichzeitig in Etziken SO stattfindenden Openair höre man da in Röthenbach schon mehr, sagt Lanz.