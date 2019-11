Dieses Referendum spaltet die Partei

Wenn bereits die Verabschiedung der Abstimmungsbotschaft zu hitzigen Diskussionen führt, dann ist bei diesem Thema definitiv Feuer unter dem Dach. Am Sonntag, 9. Februar, soll das Stimmvolk entscheiden, ob die SC Langenthal Nachwuchs AG einen jährlichen Unterstützungsbeitrag von 250000 Franken an die Kosten der Eismiete erhalten soll – also doppelt so viel wie bisher. Der Stadtrat entschied sich vergangenen März zwar knapp dafür, doch damit begann diese Geschichte erst richtig.