Die Zangengeburt eines Flickwerks

Am Ende schien niemand Freude am Ergebnis dieser Revision zu haben. Eigentlich wollte der Gemeinderat ja ein einfaches und klares überarbeitetes Wahl- und Abstimmungsreglement (WAR) vorlegen. Doch einzig darüber war sich der Stadtrat an seiner Sitzung einig: Das ist nicht gelungen. Zu umständlich, zu kompliziert formuliert sei der Inhalt, befanden einige. Und dies, obwohl sich das Parlament schon einmal mehrere Stunden Zeit genommen hatte. Zufrieden zeigten sie sich mit dem Elaborat auch in der zweiten Lesung nicht.