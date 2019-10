Die Strasse wird breiter

In der Gemeinde Herzogenbuchsee beginnen nächste Woche die Arbeiten für den Bau des neuen, beidseitigen Radstreifens auf der Kantonsstrasse zwischen dem Aspiwald und Oberönz. Es handelt sich dabei um den dritten Abschnitt der neuen Radverbindung Hellsau–Herzogenbuchsee, die 2013 als Gesamtprojekt genehmigt worden war. Der erste Abschnitt in Hellsau und der zweite in Seeberg wurden bereits fertiggestellt, bis auf Höhe der Gemeindegrenze von Herzogenbuchsee. Und nun also beginnt die dritte Etappe.