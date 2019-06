Die Sicherheitschefin geht nicht im Frust

Judith Voney, seit Sommer 2017 Leiterin des Amtes für öffentliche Sicherheit in Langenthal, wird die Stadtverwaltung per 1. Oktober bereits wieder verlassen. Die Ankündigung kam am Montag unerwartet. Und doch war sie für viele auch absehbar.

Juristin Voney blickt auf eine beachtliche berufliche Laufbahn zurück, war von 1993 bis 2001 Chefin Spezialfahndung bei der Kantonspolizei Bern, absolvierte neben diversen Managementausbildungen auch den schweizerischen Polizeioffizierskurs sowie einen Kurs an der FBI National Academy in Quantico, USA. Und sie leitete ab 2001 unter anderem die Abteilung Ermittlungen Terrorismus in der Bundeskriminalpolizei. Würde dieser Frau die Aufgabe als Sicherheitschefin einer Kleinstadt in ländlicher Umgebung gerecht werden?