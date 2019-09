Seit vielen Jahren führt die Schloss-Chuchi Aarwangen eine Weihnachtsfeier für Alleinstehende und Einsame durch. Die vergangene Weihnachtsfeier im Wilden Mann in Aarwangen war bereits die 48. Mittlerweile nehmen an diesem Anlass zwischen 70 und 100 Personen teil. Für die Durchführung stellt die Wirtefamilie Kirmizitas den Hobbyköchen ihren Betrieb in Aarwangen zur Verfügung.