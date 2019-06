Die Pfarrstelle in Buchsi ist wieder besetzt

Die Kirchgemeinde Herzogenbuchsee hat die Nachfolge von Pfarrer Urs Hebeisen geregelt, der Ende Oktober in den Ruhestand tritt. Der neue Amtsinhaber im Pfarrkreis Ost ist Jonas Lutzeiler, gegenwärtig Pfarrer in Rüti bei Büren, wie an der Kirchgemeindeversammlung informiert wurde. Er wird mit seiner Familie im Pfarrhaus Weyermatt einziehen.

Bisher in einem Einzelpfarramt tätig, freut sich Lutzeiler auf die Arbeit in einem Pfarrteam. Die Versammlung bestätigte die Wahl des Kirchgemeinderates einstimmig.

Nachfolge auch für Organistin Yuko Ito

Auch über weitere personelle Wechsel wurde an der Versammlung informiert. Jung-Min Lee ersetzt ab 1. Oktober Yuko Ito als Organistin. Sie stammt aus Südkorea, ist mit dem Domorganisten an der St.-Ursen-Kathedrale in Solothurn verheiratet und hat einen Master in Kirchenmusik, Klavier und Orgel.

Ab Schuljahr 2019/2020 hat die Reformierte Kirchgemeinde Herzogenbuchsee zudem eine neue Katechetin. Sie heisst Jenny Horath. Damit sei es gelungen, die durch Pensionierungen und Kündigungen frei werdenden Stellen wieder zu besetzen, schreibt die Kirchgemeinde.

Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Gewinn von 152000 Franken ab. Sie wurde von den 37 Anwesenden ebenso genehmigt wie das neue Organisationsreglement. Damit wird der Kirchgemeinderat per Anfang 2021 von elf auf neun Mitglieder verkleinert.

(jr)