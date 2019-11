Die Malerin, die keine Künstlerin sein will

Elisabeth Schmidiger ist in der Oberaargauer Kunstszene eine Ausnahmeerscheinung: Sie hat sich ein Leben lang intensiv mit Kunst beschäftigt und Kunst gemacht, ohne davon leben zu müssen. Ausser auf Umwegen.

Nach einer Grundausbildung an den Schulen für Gestaltung in Bern und Basel liess sie sich Mitte der 80e-Jahre zur Malpädagogin ausbilden – poetischerweise in Paris und Weisstannen. Und das bei keinem Geringeren als Arno Stern, einem bedeutenden Pionier der Kunsterziehung in der Nachkriegszeit. Dann war sie, neben ihrer eigenen Atelierarbeit, gut dreissig Jahre lang in diversen Kliniken und im eigenen Atelier als Maltherapeutin tätig. Seit 2012 ist Schmidiger freischaffend, lebt und arbeitet in Aarwangen und der Provence.