«Es war nicht ganz einfach und brauchte viel Überzeugungskraft, um dieses Engagement mit Seven zu realisieren», sagt Programmchef Bruno Frangi. Gleichzeitig hätten sich die Organisatoren damit einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Gleich zweimal wird der Schweizer Soulsänger auftreten an der 29. Ausgabe der Langenthaler Jazz-Tage: Seine beiden Auftritte am 25. und 26. Oktober bilden den Abschluss des diesjährigen Festivals im katholischen Kirchgemeindehaus.