Die Freisinnigen zeigen sich grün

Künftig werden in Burgdorf nur noch die zu einem Blöckli gehefteten bedruckten und unbedruckten Wahlzettel beigelegt. (Foto: PD)

Bereits im kommenden Jahr ist es wieder so weit: In Burgdorf werden Stadt- und Gemeinderäte gewählt. Ein Couvert mit vielen Zetteln und Prospekten wird in den Briefkästenlanden. Doch diesmal soll der Umschlag etwas dünner daherkommenals in der Vergangenheit. Künftig soll auf die zusätzlichen ausseramtlichen Wahlzettel verzichtet werden. Jene vorgedruckten Zettel also, welche die Parteien jeweils in ihre Prospekte legten. Neu sollen nur noch die bedruckten und unbedruckten Wahlzettel, die zu einem Blöckli geheftet sind, im Couvert sein.