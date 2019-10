Die dritte Saison im sanierten Haus

Die Gesamtsanierung des über 100 Jahre alten Stadttheaters in Langenthal war für die Stadt ein sehr grosser Brocken: Die Stimmberechtigten genehmigten den Kredit über 15 Millionen souverän, und das Haus konnte im Dezember 2017 neu eröffnet werden. Genau genommen beginnt also am Samstag die zweite vollständige Saison im neuen «alten» Haus.