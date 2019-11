Die Aussichten bei den Finanzen sind düster

«Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.» Mit diesem Zitat von Willy Brandt begrüsste Andreas Mühlemann (BDP), Gemeindepräsident von Seeberg, zur Gemeindeversammlung in der Kirche. «Das soll auch für die Gemeinde gelten. Wir wollen in die Zukunft schauen», so Mühlemann zu den 60 von insgesamt 1185 Stimmberechtigten (5 Prozent).