Des einen Freud, des anderen Leid

Am Strassenrand, am Bachbett, an Steilhängen: Fährt man mit Samuel Schmutz, Strassenmeister von Melchnau, durchs Dorf, fällt dem ungeübten Auge erst auf, wie weit Neophyten selbst in der urbanen Umgebung mittlerweile verbreitet sind. «Es gibt kaum Gebiete, die nicht betroffen sind», sagt Schmutz. Es sei eine Sisyphusarbeit, denn ganz weg bringe man eingeschleppte Neophyten kaum. Spritzen dürfe man nicht, und mechanisch mache es meist auch keinen Sinn. Bleibt einzig, sie von Hand auszureissen. Mancherorts kriege man das Problem so in den Griff, andernorts sei es — je nach Pflanze — fast hoffnungslos.