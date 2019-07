Der Schärme geht mit der Zeit

Im ersten Stock des Schärme erläutert Architekt Matthias Frei das Prinzip des neuen Alters- und Pflegeheims: «Wenn Sie dort vorn rechts Herrn B. sehen, dem Sie heute lieber nicht begegnen möchten, wählen Sie den Weg links um den Kernbau und kommen so auch zu Ihrem Ziel.» Die langen Gänge des alten Heims, in dem sich links und rechts die Pensionärszimmer aneinanderreihten, sind verschwunden. Die Zimmer gruppieren sich vielmehr um Kernbauten, in denen gemeinsam genutzte Einrichtungen und die Stationszimmer für die Pflegeabteilungen untergebracht sind.