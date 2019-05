Der Ruf des Berges

Kinder beim Streichelzoo, Frauen an den Marktständen, Männer mit dampfenden Bechern in den Händen: Trotz garstigem Wetter fanden sich zahlreiche Menschen an der ersten Ausgabe von «allerhand unterWEGs» ein. «Die Parkplätze waren jedenfalls schon früh besetzt, das ist immer ein gutes Zeichen», sagt Mirjam Keller, eine der Organisatorinnen, lachend.