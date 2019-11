Der Laptop als Instrument

Die einen jungen Menschen lernen an der Musikschule Langenthal ein traditionelles Instrument. Die anderen setzen den Laptop als Instrument ein. In einem neuen Kurs lernen sie, Sound-Atmosphären zu kreieren, Samples zu mixen, Drum Loops herzustellen – kurz: selber elektronische Musik zu produzieren. Dies mit professioneller Unterstützung von Mirko Gredig, der jahrelange Erfahrung in der Musikproduktion hat und auch selber als DJ auflegt. «Die Idee ist, dass Jugendliche lernen, Klänge und Geräusche selber zu erzeugen», erklärt der Langenthaler. Vorkenntnisse seien nicht nötig, aber das Interesse für elektronische Musik sollte vorhanden sein.