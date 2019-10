Der Damm ist fertig

Im Juni 2018 hatten in der Riedmatte die Bauarbeiten für das Hochwasserschutzprojekt der Gemeinde Bettenhausen begonnen. Für das Kombiprojekt, das den Bau eines 420 Meter langen Rückhaltedamms und die Revitalisierung der Önz beinhaltet, wurde damals mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren gerechnet. Und so überrascht es doch ein wenig, dass die Gemeinde nun mitteilt, dass die Arbeiten weit fortgeschritten seien. So weit sogar, dass sie, wie Gemeindepräsident Urs Zumstein bestätigt, bereits innerhalb der nächsten zwei Wochen ganz abgeschlossen werden können. Derzeit laufen noch die Arbeiten für die Entwässerungsleitungen.