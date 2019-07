Das sind die neuen Gastgeber in der Auberge 

Es war eine Überraschung: Anfang Mai gab das Gastgeberpaar des Boutique-Hotels Auberge, Claudia Vogl Baki und Murat Baki, bekannt, dass sie den Betrieb verlassen.

Für Kurt Bachmann, den Präsidenten der Genossenschaft Solidarität, bedeutete das viel Arbeit: Das Hotel gehört der Genossenschaft, für den Präsidenten galt es, in kurzer Zeit geeignete Nachfolger zu finden.

An Bewerbern fehlte es dabei nicht, erklärt Bachmann: «Allerdings sind die Anforderungen hoch, die Auberge ist ein kleines Hotel, in dem man auch selbst tatkräftig mit anpacken muss.» Erfahrung nicht nur im Management, sondern auch im Alltagsbetrieb waren also gesucht.