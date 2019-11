Das Schulraumprojekt gerät in die Kritik

Am 4. Dezember gilt es ernst: Die Gemeindeversammlung von Thunstetten wird dann über den Planungskredit von 150 000 Franken für das Schulraumprojekt abstimmen müssen. Sie entscheidet, wie es mit der Planung weitergeht, die neben dem Neubau im Byfang mittlerweile auch das Schulhaus Dorf und die Tagesschule umfasst. Um die Notwendigkeit, aber auch die Dringlichkeit des Projekts herauszustreichen, liessen Gemeindepräsident Beat Siegrist (SP) und EVP-Gemeinderätin Barbara Howald (Ressort Bildung) am Informationsabend in der Aula Byfang in erster Linie Zahlen sprechen.