Ein grösseres Schulhaus für mehr Kinder

Neben den traktandierten Geschäften werde es «weitere wichtige und interessante» Neuigkeiten geben, kündigte Gemeindepräsident Urs Zumstein bei der Begrüssung der 58 (total: 508) zur Gemeindeversammlung erschienenen Stimmberechtigten an. Er meinte hier vor allem den Kredit von 420’000 Franken, der das Schulhaus in Bettenhausen betrifft. Das 1962 erstellte Gebäude stösst an seine Grenzen und muss erweitert werden (wir berichteten). Ab März 2020 werden hier 82 Schülerinnen und Schüler mehr unterrichtet, statt wie bisher 40. Die aktuelle Schülerzahl des Schulverbandes Bettenhausen-Ochlenberg-Thörigen beträgt 209, im Schuljahr 2022/23 würde diese Schülerzahl auf 254 ansteigen.