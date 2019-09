Das Maschinenbett kam in der Nacht

Die Bunorm AG investiert in zwei neue Bearbeitungszentren. Anfang dieser Woche erfolgte spätabends die Anlieferung des Maschinenbetts der grösseren Maschine mit einem nächtlichen Ausnahmetransport. Mit einem Gewicht von 68 Tonnen bilde dieses Bett die Basis für die neue Portalfräsmaschine, teilte die Bunorm AG in einem Communiqué mit. Transportiert wurde die schwere Fracht vom Lieferwerk im Allgäu via St. Gallen nach Aarwangen.