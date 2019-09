Das Gewerbe zieht zu den Flugis

Die Vorfreude bei Franz Reinmann steigt von Tag zu Tag. Seit Anfang Woche ist der Präsident des siebenköpfigen OK mit seinen Helferinnen und Helfern damit beschäftigt, die dreitägige Gewerbeausstellung Thörigen (GAT) vorzubereiten. Heute Vormittag konnten nun die Aussteller ihre Stände beziehen und einrichten. Es seien über 50 Gewerbetreibende aus Thörigen und Umgebung mit dabei, also so viele ungefähr wie schon an den letzten beiden Ausgaben der GAT, sagt Reinmann.