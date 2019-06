Es ist eine ganz einfache Frage, die Peter Frei in den Raum stellt: «Was machen wir?» Der Vorstandspräsident der Stadtvereinigung Langenthal (SVL) möchte nämlich, dass das lokale Gewerbe nachhaltig von der Wakkerpreis-Auszeichnung profitieren kann. Beim Forum im Wooghüsli der Braui geht es also darum, konkrete Ideen zu präsentieren. Denn der Zeitraum der SVL ist sportlich, steigt doch das grosse Fest bereits am Samstag, 29. Juni.