Christian Hofer wird neuer BLW-Direktor

Vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) war Christian Hofer 2018 zum Kanton gekommen. Nun kehrt der Bannwiler zum BLW zurück. Wie der Bundesrat am Mittwoch informierte, übernimmt der 47-jährige Hofer per 1. Dezember das Amt des BLW-Direktors. Er tritt damit die Nachfolge von Bernard Lehmann an, der Ende Juni 2019 pensioniert wurde.