Brand in Restaurant verlief glimpflich

Am Dienstagmittag ist in einem Restaurant an der Bahnhofstrasse in Herzogenbuchsee ein Feuer ausgebrochen. Dies teilte die Feuerwehr Buchsi-Oenz am Donnerstag mit. Die Mitarbeiter haben das Feuer in der Küche selbst gelöscht.

Als die Feuerwehr eintraf, stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Feuer auf den ersten Stock übergegriffen hat. Es waren Tanklöschfahrzeuge, Drehleiter und Einsatzleiter vor Ort. Ebenso war der Atemschutz im Einsatz.

Die Feuerwehr beim Einsatz in Buchsi. Foto:pd

Im ersten Stock des Gebäudes befinden sich Wohnungen. Die Feuerwehr konnte grössere Schäden verhindern. Laut Kantonspolizei hat das Feuer keine der Wohnungen beschädigt, sie sind weiterhin bewohnbar.

Verletzt wurde beim Brand niemand. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.