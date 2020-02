Auto kollidiert mit Ambulanz – Frau verletzt

Am späten Sonntagabend ereignete sich in Aarwangen ein Verkehrsunfall. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Montagnachmittag mit. Und zwar kollidierte auf der Langenthalstrasse eine Autofahrerin mit einem Ambulanzfahrzeug.

Die 20-jährige Frau war gemäss ersten Kenntnissen von Langenthal herkommend in Richtung Oberbuchsiten unterwegs. Sie wich in der Folge einer heranfahrenden Ambulanz mit Blaulicht und Wechselklanghorn aus, bevor sie wieder auf die Strasse zurückscherte. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge.