Ausgedünntes Angebot

Drei unumstössliche Weisheiten gelten für das Schweizer Dorf: Die Einwohner werden älter, den Vereinen laufen die Mitglieder davon, und die Beizen sterben aus. Natürlich hängt das alles zusammen, und insbesondere der dritte Punkt kann zu einer bedeutenden Einbusse an Lebensqualität führen. Lässt er sich jedoch auch beweisen?

Ein Blick in die Schweizer Mediendatenbank, eines der wichtigsten Instrumente aller Medienschaffenden, macht die Beantwortung dieser Frage nicht unbedingt einfacher. Unter den zahlreichen Suchergebnissen nach dem einschlägigen Begriff lauten ein paar Überschriften folgendermassen: «Grosses Beizensterben in der Schweiz», «Droht ein Beizensterben?» oder auch «Die Beizen wollen einfach nicht sterben». Zugegeben: Diese erste Auswahl ist willkürlich, ohne zusätzliche Suchkriterien und ohne chronologische Einordnung. Dennoch: Wie soll man sich darauf einen Reim machen?

Eine Beiz pro 520 Oberaargauer

Den Blick schärfen hilft immer, darum schaue man am besten zuerst in die eigene Region. Dazu ist das Portal Myoberaargau.ch hilfreich: Demnach gibt es in den 46 Oberaargauer Gemeinden ein Total von 155 Gasthöfen, Restaurants, Beizen, Bergwirtschaften und Ähnlichem (nicht berücksichtigt sind Bars, Imbisse und Fast-Food-Läden). Nimmt man eine Gesamtbevölkerung von rund 81'300 Personen an, kommt man auf knapp eine Beiz pro 520 Oberaargauer – wobei sie sich zudem in den grösseren Gemeinden konzentrieren.

Das sind eindeutig weniger als noch vor einigen Jahren, wie eine langwierige, detektivische Spurensuche in der Mediendatenbank aufzeigt. Gut, die Einsicht überrascht nicht wirklich, aber ein Detail macht dennoch stutzig. Die Gemeinden, die gar keine Beiz mehr haben, sind weniger als erwartet. Es gibt zwar einige Ortsteile, die keine haben (zum Beispiel Leimiswil, Bettenhausen, Heimenhausen, Grasswil), was für die Betroffenen natürlich nicht weniger ärgerlich ist. Aber Busswil ist die einzige Gemeinde im Oberaargau, die auf ihrem Gebiet gar keine Beiz mehr hat.

Ironie der Geschichte: Im legendären Buesu-Pintli wurden 2013 Szenen für Pedro Lenz' «Der Goalie bin ig» gedreht. Auch wenn das für die Busswiler keine praktische Erleichterung in dieser Hinsicht gewährt — das Dorf kann sich wenigstens damit trösten, in einem der erfolgreichsten Schweizer Filme der letzten Zeit vertreten zu sein. Immerhin.

Weitere Beiträge aus der Region Oberaargau