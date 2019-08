Aus Zahnarztpraxis soll Wohnung werden

Seit rund vier Wochen ist die Zahnarztpraxis von Beat Stampfli an der Bahnhofstrasse in Herzogenbuchsee geschlossen. Doch ganz mit der Arbeit aufhören, das will der 69-jährige Zahnarzt noch nicht. Und so hat er die letzten Tage genutzt, um zu zügeln: ins Postgebäude am Bahnhofplatz.