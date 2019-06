Auf der Zielgeraden

Ein Blick auf die Traktanden hätte vermuten lassen können, dass delikate Geschäfte die Wolfisbergerinnen und Wolfisberger an der Gemeindeversammlung erwarteten: Austritt aus dem Schulverband Farnern-Rumisberg-Wolfisberg, Austritt aus dem Schulverband Oberstufenzentrum Wiedlisbach, Austritt aus dem Begräbnisgemeindeverband Oberbipp, Aufhebung des Reglements der Gemeindeausgleichskasse. Die Neuerungen haben jedoch nicht mit einem etwaigen Alleingang der kleinen Gemeinde am Jurasüdhang zu tun, sondern mit der Fusion mit Niederbipp. Die Einwohnergemeinde Niederbipp tritt denn auch künftig die Rechtsnachfolge in den bestehenden Verbänden an. Die Kosten für die Kündigungen muss nun Niederbipp tragen – diese werden jedoch von den gesprochenen Kantonsbeiträgen zur Fusion gedeckt.