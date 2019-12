An einem Lied muss sie noch schleifen

Vor zehn Jahren ging Lea König in die erste Klasse, und da sah sie das «Linksmähder»-Theater zum ersten Mal. Dort entstand bei ihr der Wunsch, beim nächsten Mal mitzuspielen. Es waren dabei weniger das Stück und die Sage an sich, die sie beeindruckten. Vielmehr sei ihr prägend in Erinnerung geblieben, wie ganz Madiswil gemeinsam etwas Grosses und Besonderes geschaffen habe.