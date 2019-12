Als sich das «Lumpenpack» zur Wehr setzte

Im September 1981 machten sie in einem Brief an Bundesrat Leon Schlumpf klar, dass auch in Graben mit «Besetzungen und Gewaltanwendungen» gerechnet werden müsste, falls entschieden würde: Graben statt Kaiseraugst. Anders sah das die BKW, die weiterhin am Standort im Oberaargau festhielt: Auf dieses Werk könne nicht verzichtet werden, liess sie noch im April 1985 verlauten. Denn es fehle «an realistischen Alternativen», und der Strombedarf nehme zu.

«Die Haltung war nun eindeutig: Wenn in Kaiseraugst kein Kraftwerk realisiert wird, dann bei uns sicher auch keines.»André Masson

Das war aber vor dem 26. April 1986. Nach der Katastrophe in Tschernobyl war an den Bau neuer Atomkraftwerke in der Schweiz kaum mehr zu denken. Bereits am 4. Oktober 1986 versprach der Berner Regierungsrat, dass er sich für den Verzicht von Graben einsetzen wolle.

Im November folgte der Grosse Rat: Es wurde eine Motion mit 114 zu 67 Stimmen überwiesen, die verlangte, «dass das Kernkraftwerk Graben nicht gebaut werden soll und auch sonst keine Kernkraftwerke auf dem Boden des Kantons Bern». Schliesslich teilte der BKW-Verwaltungsrat am 1. Juni 1988 seine Bereitschaft mit, Verhandlungen über einen Verzicht von Graben zu führen. Es dauerte aber nochmals zwei Jahre, bis die definitive Meldung durch die Betreibergesellschaft folgte: «Das Projekt Graben wird nicht verwirklicht werden.»

Nach langem Hin und Her einigten sich der Bund und die Kernkraftwerk Graben AG 1996 bei einem Vergleich vor Bundesgericht auf eine Summe von genau 227’034’245 Franken. Dieses Geld war eine Entschädigung für den Nichtbau des AKW. Bis Ende 1983 hatte die BKW bereits 465 Millionen Franken für dieses Projekt aufgewendet.

Weiterhin in BKW-Besitz

Was ist geblieben? Das Gelände, auf dem das Kraftwerk hätte gebaut werden sollen, befindet sich seit 2006 wieder in der Landwirtschaftszone. Es ist auch heute noch im Besitz der BKW. Wie es künftig genutzt werden könnte, ist offen: Es gebe derzeit kein konkretes Projekt, teilt BKW-Mediensprecher René Lenzin mit. Das Gelände diene als langfristige Landreserve.