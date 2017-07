Zusammen stärker

Das Wichtigste gleich vorneweg: Stellen sollen durch den geplanten Zusammenschluss keine verloren gehen. Der Spitex-Verein Aarebrügg plant auf Januar 2018, sich mit der Spitex Oberaargau AG zusammenzuschliessen – sofern die Mitglieder an der kommenden Vereinsversammlung im November diesen Plänen zustimmen werden.

«Wir gehen davon aus, dass dies so geschehen wird», sagt Sigrun Kuhn-Hopp, Geschäftsführerin der Spitex Oberaargau AG, auf Anfrage. Denn für kleinere und mittlere Organisationen werde es zunehmend schwierig, die wachsenden kundenspezifischen und finanziellen Herausforderungen zu bewältigen.

Verbundenheit beibehalten

Der Spitex-Verein Aarebrügg sei Anfang Jahr auf Kuhn-Hopp zugekommen. Gemeinsam hätten sie daraufhin viele Abklärungen getroffen. Das aufgegleiste Konzept zum Zusammenschluss soll nun auch die Spitex-Kunden überzeugen, für die sich, wie Kuhn-Hopp sagt, wenig ändern wird. Denn der bisherige Vereinsstützpunkt in Wangen an der Aare bleibe weiterhin bestehen. Und damit auch das Personal vor Ort. «Die Bevölkerung ist mit der Spitex verbunden, dieses Band darf man nicht einfach so durchtrennen.»

Somit werden bei einer Übernahme der operativen Tätigkeiten des Spitex-Vereins Aarebrügg die circa 50 Mitarbeitenden in die Spitex Oberaargau AG integriert. Damit könnte die Organisation künftig knapp 200 Mitarbeitende und Freiwillige zählen. Dies wiederum ist eine neue Herausfor­derung für Geschäftsführerin Kuhn-Hopp: «Ich werde auf gute Kadermitarbeiterinnen angewiesen sein», sagt sie.

Planung weiterhin vor Ort

Werden die operativen Aufgaben des Spitex-Vereins Aarebrügg ausgelagert, soll etwa Adminis­tratives wie das Rechnungswesen künftig in Langenthal erledigt werden. Die Grundstrukturen in Wangen an der Aare bleiben dabei bestehen, und der Verein wird in einen Förderverein umgewandelt. Geschäftsführerin Kuhn-Hopp sagt dazu: «Die täglichen Arbeitsplanungen werden nicht plötzlich von Langenthal aus delegiert, sondern weiterhin vor Ort passieren.»

Im nächsten Jahr könnte die Spitex Oberaargau AG neu an vier Standorten präsent sein: in Melchnau, Langenthal, Bützberg und Wangen an der Aare. Die Rechtsform des KMU besteht seit Anfang 2013 und hat sich laut den Verantwortlichen bewährt. (jpw)