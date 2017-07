Wo in der Gemeinde einst das Leben spielte

Wer eine Aufnahme des Bannwiler Dorfplatzes von vor rund hundert Jahren mit einer von heute vergleicht, wird vieles wiedererkennen. Die meisten der umstehenden Gebäude sind die­selben geblieben, auch wenn sich ihre Nutzung über die Jahre gewandelt hat. So war etwa die Käserei (auf der linken Seite des Bildes) auf dem alten Bild noch in regem Betrieb. Erst 1998 wurde dieser eingestellt. Heute beherbergt die Liegenschaft ein Gewürzgeschäft und eine Lüftungsfirma.

Noch immer für verschiedene schulische Zwecke genutzt wird das alte Schulhaus auf der anderen Strassenseite (rechts im Bild). Darin sind heute unter anderem ein Kindergarten und ­Sitzungszimmer untergebracht. Ferner dient es aber auch verschiedenen Musikgesellschaften als Probelokal sowie der Burgergemeinde als Tagungsort. Links daneben im ehemaligen Lehrerhaus befinden sich heute Mietwohnungen.

Neuer Brunnen

Auch der Brunnen steht noch immer an Ort und Stelle. Zumindest fast. 1919 wurde der lange Brunnentrog, der als Viehtränke gebraucht wurde, durch einen runden ersetzt; 2002 wurde er im Rahmen der Sanierung des Dorfplatzes und der Korrektur des Strassenverlaufs nochmals leicht versetzt.

Trinkwasser führt der Brunnen nicht, dafür liegt die Quelle zu oberflächlich. Das Wasser ist dadurch zu schlecht geschützt gegen Umwelteinflüsse wie zum Beispiel die auf den umliegenden Feldern verwendete Gülle. Dafür besitzt der heutige Brunnen zwei Überläufe: Der eine führt in den Feuerweiher, der noch immer unterirdisch neben dem alten Käsereigebäude liegt, der andere zum nahe gelegenen Bauernhof Leuenberger.

Der Schnitt der 1930er-Jahre

Die beiden wohl auffälligsten Veränderungen, die beim Vergleich der beiden ansonsten so ähnlichen Aufnahmen sofort ins Auge springen, trugen sich in den 1930er-Jahren zu: 1937 erhielt die Dorfstrasse ihren ersten Teerbelag. 1938 brannte der Gasthof zum Rössli nieder. Bis heute ist die Brandursache unklar. Noch im selben Jahr wurde aber an derselben Stelle der heutige Gasthof wiederaufgebaut. Das Restaurant dient jetzt auch als Vereinslokal und enthält Wohnungen. Hinter dem Gasthof ist, damals wie heute, die Kirche zu erkennen.

Bereits mit Strom

Wann genau der Langenthaler Fotograf Josef Gschwend den Bannwiler Dorfplatz als Postkartenmotiv festgehalten hat, ist nicht ganz klar. Laut dem mit seinem Dorf bestens vertraute Bannwiler Hanspeter Bögli muss sie aber zwischen 1905 und 1918 entstanden sein. Denn auf der Postkarte sind bereits erste Elektroleitungen zu sehen, die in Bannwil erst ab der Inbetriebnahme des ersten Wanger Kraftwerks 1904 gebaut wurden.

(Berner Zeitung)