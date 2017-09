«Wir wollen nahe ans Geschehen»

Es ist ungewöhnlich still an diesem verregneten Morgen in den Gängen des ehemaligen Kinderheims Schoren. Die Zimmer sind verlassen. Die Kinder ausgeflogen. «Ferienlager», erklärt André Chavanne. Die ganze Woche verbringen 16 Kinder und Jugendliche mit 5 Erwachsenen in den Hügeln des Emmentals. Dem ­57-jährigen Institutionsleiter kommt das nicht ungelegen.

Erst vor gut zwei Wochen hat der Stadtrat der Ausgliederung der heute dem Sozialamt angegliederten Familienhilfe in eine Aktiengesellschaft ihren Segen erteilt. Auf Chavanne und sein Team kommen damit doch einige Neuerungen zu. «Es sind vor allem Veränderungen organisatorischer Art», verweist er etwa auf die Rechnungsführung, die die Familienhilfe künftig selber an die Hand nehmen und daher jetzt in die Wege leiten muss. Was die Angebote und Dienstleistungen betrifft, bleibt indes alles beim Alten. Oder besser gesagt: beim Wandel, der bereits mit dem Stellenantritt von André Chavanne vor bald sechs Jahren eingeläutet worden ist.

Die Eltern einbeziehen

Schon 2013 ist das Kinderheim denn auch aus dem Namen der Institution verschwunden. Schoio-Familienhilfe nennt sie sich seither – und engagiert sich zusätzlich im ambulanten und präventiven Bereich. «Wir warten nicht, bis es eine Platzierung braucht», deutscht es André Chavanne aus. Stattdessen versuche man, in Situationen mit hoher Belastung den Bedarf nach einer Hilfeleistung gemeinsam mit den Eltern und involvierten Fachstellen auszuhandeln. Die Fremdplatzierung sei nur eine letzte Lösung zum Schutz eines Kindes oder Jugendlichen. Vielmehr gehe es darum, die Eltern zu unterstützen und einen Veränderungsprozess mitzugestalten und so Familienstrukturen zu stärken.

«Wir warten nicht, bis es eine Platzierung braucht.»Schoio-Leiter André Chavanne

Dieser Ansatz habe sich bewährt, sagt Chavanne. Weil das Angebot niederschwelliger sei, habe sich die Zahl der Aufträge erhöht, deren Dauer aber gleichzeitig verkleinert. Mit gleichem Personalbestand könnten so heute weit mehr Kinder und Familien im ganzen Oberaargau begleitet werden. Insgesamt 120 waren es im letzten Jahr. Rund 30 dieser Aufträge konnten so erfolgreich abgeschlossen werden. Ungefähr so viele sind inzwischen neu dazu gekommen.

Ein Kommen und Gehen

Entsprechend verlagert hat sich das Arbeitsfeld der 25 Angestellten, weg vom rein stationären Angebot hin auch zu präventiven und ambulanten Aufgaben sowie zur Elternarbeit. Nur noch vier Kinder und Jugendliche wohnen heute fix bei der Familienhilfe an der Dorfgasse, sechs weitere verbringen hier vereinzelte Tage oder auch Nächte. Dank dem Einbezug der Eltern seien die Aufenthalte aber generell nur noch von kurzer Dauer, erklärt André Chavanne. Selbst die umfassend platzierten Kinder würden heute kaum noch über Jahre bleiben. Ein Grossteil der Arbeit für die Fachpersonen findet daher am jeweiligen Wohnort der Familien ausserhalb der Institution statt. Das hat zur Folge, dass auch die Bedürfnisse der Schoio Familienhilfe an ihre Räumlichkeiten nicht mehr dieselben sind wie in all den Jahren, als das damalige Kinderheim noch bis zu dreissig Kindern ein Zuhause war.

Die Wohngruppen beanspruchen heute kein ganzes Stockwerk mehr.

So ganz aussergewöhnlich ist die aktuelle Leere im Haus denn auch für André Chavanne nicht. Zwar herrsche gerade im Erdgeschoss nach wie vor ein sehr reger Betrieb, betont er. Hier, in der sogenannten Tagesstruktur, sei es ein Kommen und Gehen. Manche Kinder finden sich hier über Mittag ein, andere nach der Schule, wieder andere ganze Nachmittage lang. Auch Eltern gehen ein und aus. Es werden Spiele gespielt und Aufgaben gemacht. Oder auch einfach nur Gespräche geführt. Ebenso begleitete Besuche finden hier statt: wenn ein Elternteil sein Kind schon lange nicht mehr gesehen hat zum Beispiel. Oder wenn es die Situation grundsätzlich erfordert.

Etwas weiter drüben im ehemaligen Speisesaal indes sorgen heute höchstens noch Kurse oder etwa einmal eine Geburtstagsfeier für Leben. Längst essen die verbliebenen Bewohner weiter oben in ihren Wohngruppen. Kein ganzes Stockwerk beanspruchen diese heute – die gesamte mittlere Etage des Hauses ist entsprechend ausgestorben. Wo einst Kinder hausten, werden heute Büroarbeiten erledigt. Braucht ein Jugendlicher oder eine Mutter mit Kind einmal kurzfristig eine externe Übernachtungsmöglichkeit, stehen hier zudem zwei Notfallzimmer zur Verfügung. Bleiben sie leer, will man sich darüber gewiss nicht beklagen.

Bleiben die Not­fallzimmer leer, will man sich darüber gewiss nicht beklagen.

Kurze Wege

Natürlich versuche man, den leeren Raum so gut wie möglich zu nutzen, sagt André Chavanne. Für Schulungen etwa habe die Familienhilfe angesichts der laufenden Veränderungen in den letzten Jahren doch auch immer wieder stark in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden investiert. Langfristig aber sei die Liegenschaft in Schoren sicher nicht mehr der geeignete Standort. Nicht nur, weil der Bau an sich nicht mehr den Bedürfnissen der Familienhilfe entspricht. Auch dessen dezentrale Lage ausserhalb des Stadtkerns sei nicht mehr ideal. «Wir wollen nahe ans Geschehen», sagt André Cha­vanne. Es brauche kurze Wege sowohl zu der gesamten Oberaargauer Klientel wie auch zu den zahlreichen weiteren Institutionen von der Jugendarbeit bis zur Berner Gesundheit, mit denen die Familienhilfe heute zusammenarbeite. Die Alte Mühle in Langenthal könnte ein solcher Ort sein, sinniert der Institutionsleiter. Ob der Gedanke realistisch ist, sei dahingestellt.

Einen neuen Standort zu finden, wird ohnehin nur eine von vielen Aufgaben der neuen AG sein. Zuerst gehe es nun darum, alles in die Wege zu leiten, damit diese per 1. Januar ihren Betrieb aufnehmen könne, sagt André Chavanne. Und spätestens wenn morgen Samstag das Ferienlager zu Ende geht, wird es auch an der Dorfgasse wieder etwas lauter werden. (Berner Zeitung)