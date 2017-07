Wenn nur dieser Juli besser gewesen wäre

Erst sah es nach einem Supersommer aus, dann hatte Petrus etwas dagegen. Während Tagen blieben viele Badis fast leer. Doch beklagen wollen sich die meisten Betreiber deswegen nicht.

In Langnau etwa verzeichnete Bademeister Peter Burkhalter kurz vor den Ferien Rekordzahlen, und auch in Wangen an der Aare deutet derzeit alles auf ein überdurchschnittlich gutes Jahr hin. Noch stehen etwa sieben Wochen in dieser Saison aus. Zeit für eine erste Zwischenbilanz bei je drei Schwimmbädern im Oberaargau und im Emmental.

Langenthal: Die Grösste von allen punktet im Mai

Im Wonnemonat strahlte Bademeister Ralf Rombach besonders. 17'500 Besucher zählte die Badi in Langenthal, dreimal so viele wie im Vorjahr. «Es war ein Mai, wie wir ihn noch nie hatten», sagt Rombach. Und dies trotz niedrigen Temperaturen nach der Saisoneröffnung. Auch der Juni: eine Freude für die Badibetreiber. Mit 32'000 Eintritten verdoppelten sie den Wert von 2016. Einzig der Juli fällt in der guten Zwischenbilanz ab. Für Rombach ist nun entscheidend, was im August passiert. «Denn am Ende zählt nur das Jahresergebnis.»

«Heuer haben wir so viele Frühschwimmer wie noch nie.»Ralf Hombach, Bademeister Schwimmbad Langenthal

Das Ziel sind über 100'000 Gäste, mehr als 114'000 würden gar das Ergebnis von 2009 egalisieren. Auch Freude hat Rombach an den Frühschwimmern, obschon deren Zahl im letzten Jahr rückläufig war. Nicht so 2017: «Heuer haben wir so viele Frühschwimmer wie noch nie.»

Burgdorf: Es braucht nun noch die Ferien-Rückkehrer

Die Badi in ist derzeit auf gutem Weg. Etwa 30'000 Eintritte zählte Martin Hohl, Leiter Freibad, bis heute. Der Juni war dabei einer der Besten in Burgdorf seit Jahren. «Letztmals hatten wir im Hitzesommer von 2003 so viele Besucher», sagt Hohl. Die Juni-gäste machten denn auch praktisch die Hälfte der bisherigen Eintritte aus.

Um eine Topsaison zu erreichen, benötigt die Badi jedoch im August nochmals an die 12'000 bis 15'000 Besucher. Die Betreiber hoffen dabei auf heisses Wetter, um vor allem auch die Ferienrückkehrer ins Freibad zu locken. Hohl sagt: «Wenn das Wetter stimmt, dann kommen auch die nochmals.»

Herzogenbuchsee: Bis jetzt nur im unteren Durchschnitt

Mai sehr gut, Juni okay und Juli nicht zufriedenstellend – so die nüchterne Bilanz bei der Badi in Herzogenbuchsee. «Glücklicherweise konnten wir die fehlenden Eintritte durch unser Hallenbad ein wenig kompensieren», sagt Patrick Kögele, Leiter des Frei- und Hallenbades. Zufriedenstellend seien aber die Zahlen auch dort nicht. Zudem hätten sich die Eintritte während der Sommerferien spürbar reduziert.

«Glücklicherweise konnten wir die fehlenden Eintritte durch unser Hallenbad ein wenig kompensieren.»Patrick Kögele, Leiter Schwimmbad Herzogenbuchsee

Vergangenen Herbst änderten die Badibetreiber die Öffnungszeiten. Der neu gestaltete Frühbadetag jeweils am Montag hätte dabei «noch Luft nach oben», wie Kögele sagt. In den ersten drei Monaten kamen gesamthaft über 47'000 Gäste in die Badi.

Kirchberg: Gemeinde gibt die Hoffnung noch nicht auf

«Heuer hatten wir am Anfang gedacht: Das gibt eine Spitzensaison», sagt Marc Dummermuth, Gemeinderat Ressort Sport und Kultur. Doch mittlerweile sind die Kirchberger konsterniert. Bis jetzt zählen sie 30'000 Eintritte, wobei die Badi nochmals halb so viele benötigt, um das Vorjahr zu übertrumpfen. 2016 war das Freibad bei schönem Wetter für eine zusätzliche Woche geöffnet.

«Wir geben aber die Hoffnung nicht auf», sagt Dummermuth und lacht. Optimistisch stimmen auch ihn die vielen Frühschwimmer, die jeden Dienstag und Freitag in der Badi erscheinen. Zwischen 50 und 60 Personen sollen es jeweils sein. Dazu gesellten sich oft auch Wanderer und Hündeler, die kurz auf einen Kaffee in die Badi einkehrten.

Huttwil: Start so gut wie nie in den letzten 15 Jahren

Obwohl die letzten Tage schlecht für die Badi in Huttwil aussahen, gibt es doch Erfreuliches: In den ersten zwei Monaten verzeichnete das Freibad so viele Besucher wie nie in den letzten 15 Jahren. Und obwohl der Juli ins Wasser gefallen ist, glaubt Ernst Anliker, Chef Schwimmbad, den durchschnittlichen Saisonwert von 25'000 bis 30'000 Gästen doch noch zu erreichen. «Denn theoretisch befinden wir uns jetzt ja in der wärmsten Zeit des Jahres.»

Lützelflüh: Die Eintritte sind total zusammengesackt

Frust in Lützelflüh. Beim Anruf dieser Zeitung hat Bademeister Paul Aebi nur gerade zwei Gäste im Freibad. «Gegenwärtig ist es eine Katastrophe», sagt er. «Die Eintritte der letzten zwei Wochen sind total zusammengesackt.» Zwischen 70 und 200 Gästen waren es jeweils pro Tag, ­vergangene Woche nur 0 bis 5.

«Die Eintritte der letzten zwei Wochen sind total zusammengesackt.»Paul Aebi, Bademeister Schwimmbad Lützelflüh

Schwarzmalen will Aebi aber nicht, denn der Saisonstart verlief gut, die Badi konnte viele Abos verkaufen. «Bleiben die Tagestouristen aus, wird uns das Geld, das wir im Frühling verdienten, im Herbst aber fehlen», sagt Aebi. Abgerechnet werde am Saisonende, und der August könne schliesslich noch etwas werden. Auf 22'000 Gäste kommt die Badi Lützelflüh bis jetzt, Ziel der Betreiber ist es, die 30'000er-Marke zu knacken. Das Wichtigste für Bademeister Aebi ist aber vor allem eines: eine unfallfreie Badesaison. (Langenthaler Tagblatt)