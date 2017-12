Wenn Rempeln am Schulzimmer liegt

«Mein Kind kann sein Pult nicht verlassen, ohne einen anderen Schüler, eine andere Schülerin anzurempeln», beklagt sich eine Mutter aus Huttwil. Sie spricht von einer 5. Klasse im Schulhaus Städtli. Gesamtschulleiter Pierre Zesiger bestätigt die prekären Platzverhältnisse Die Schülerzahlen seien aber, ähnlich wie im Frühling 2016, im Planungsmonat, zu wenig gross, um für zwei Jahre eine dritte 5. Klasse eröffnen zu können.Aufgrund der Schülerzahlen in den 3. Klassen geht Pierre Zesiger aber davon aus, dass in zwei Jahren die Bedingungen erfüllt sein werden, drei 5. Klassen zu führen.

Er sei froh, wenn das so komme, räumt der Gesamtschulleiter ein, denn heute seien so grosse Klassen auch für die Lehrkräfte eine Herausforderung. Denn es müssten Kinder mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und ­Fähigkeiten integriert werden. Kleinere Klassen seien deshalb auch ein Gebot, damit die Leh­rerinnen und Lehrer gesund ­bleiben.

Abteilungsweise unterrichten

Momentan handelt die Schule Huttwil, indem das Schulinspektorat für die betroffene Klasse Zusatzlektionen gewährt hat, in der sie abteilungsweise unterrichtet wird. Sieben Lektionen sind es gemäss dem Gesamtschulleiter.

Das eigentliche Problem im Schulhaus Städtli kann damit aber nicht beseitigt werden: das Gebäude ist 120-jährig . Es wurde zwar in den letzten Jahren grundlegend erneuert. «An den Raumgrössen konnten wir aber nichts ändern», gibt Pierre Zesiger zu bedenken. Und diese bewegen sich für heutige Anforderungen an der unteren Grenze. 56 Quadratmeter messe ein Schulzimmer im Städtli, erklärt Peter Heiniger, Schulleiter Primarschule und Kindergarten. Die Volksschulverordnung des Kantons Bern schreibt eigentlich 64 Quadratmeter vor.

Kanton mischt sich nicht ein

Das sei allerdings eine Grösse, an der sich Neubauten zu orientieren hätten, hält Erwin Sommer fest, der Vorsteher des kanto­nalen Amtes für Kindergarten, Volksschule und Beratung. Da der Kanton Schulbauten nicht mehr subventioniere, führe er keine Statistik darüber und habe auch keinen Anlass, die Gemeinden zu kontrollieren. Erwin Sommer kann deshalb nicht sagen, an wie vielen Orten im Kanton Bern heute noch 50 Quadratmeter grosse Schulzimmer existieren, die für grosse Klassen zu eng sind. Bei Neubauten empfiehlt der Kanton zudem eine modulare Bauweise, damit sich ändernden Anforderungen Rechnung getragen werden könne.

Die Schule Städtli stösst in ihrem 120-jährigen Gebäude auch mit der Anzahl Schulzimmer an Grenzen. In diesen Tagen wurde das Projekt für einen neuen Kindergarten vorgestellt. Stimmen die Huttwilerinnen und Huttwiler diesem an der Urne zu, soll er 2020 bezogen werden können. Er wird auch für die Schule Städtli eine Entlastung bringen, ist doch neben Räumen für die Tagesschule auch ein multifunktioneller Raum für diese vorgesehen.

Kaffeesatz lesen

So weit in die Zukunft zu planen, gleicht für Peter Heiniger allerdings Kaffeesatzlesen. Die aktuellsten Geburtenzahlen deuten in Huttwil zwar auf einen Rückgang nach dem Höhepunkt in zwei Jahren hin. Wird allerdings nur ein Teil der neu gebauten und noch geplanten Wohnungen von Familien bezogen, dürften Geburtenzahlen allein für eine verlässliche Prognose nicht aus­reichen.

Ein Beispiel für veränderte Anforderungen an ein Schulhaus und den Unterricht ist das Fach Englisch. Dort stünden im Computerraum nicht genügend Geräte für 28 Schülerinnen und Schüler zur Verfügung, kritisiert die Mutter, die sich an diese Zeitung wandte. Das lässt Peter Heiniger nicht gelten. Zwar gebe es tatsächlich nicht 28 PCs, allerdings stünden zusätzlich Streambooks zur Verfügung.

«Eng wird es damit allerdings auch im Computerraum», kommt der Schulleiter Primarschule und Kindergarten auf die generellen Herausforderungen zurück, denen sich die Lehrkräfte im Schulhaus Städtli gegenübersehen. (Berner Zeitung)