Was wäre die Badi ohne   ihre Köpfe?

Das Absperrgitter muss Dieter Trachsel für einmal nicht zur Seite schieben, das hat bereits das halbe Dutzend ungeduldiger Frauen für ihn getan. «Hallo Dieter, äs isch sächsi gsi!» – «Hallo zusammen. Jaja, ich komme.» Ein Spruch hier, ein Witzchen da. Man kennt sich in der Badi in Wangen an der Aare. Und dank der Frühschwimmer herrscht hier schon am Morgen Betrieb.

Es ist seine zweite Saison als Chefbademeister, und Trachsel liebt seinen Job. Ursprünglich hatte er Forstwart gelernt, sich dann zu seinem 50. Geburtstag zum Bademeister weiterbilden lassen. Er, der von Mai bis September jeden Dienstag und Donnerstag um fünf Uhr morgens das Haus in Zofingen AG verlassen muss, sagt: «Ich habe meinen Traumberuf gefunden.»

Halt auf dem Arbeitsweg

Zielstrebig laufen die Frühschwimmerfrauen zum beheizten 50-Meter-Schwimmbecken. Selbst in dieser Herrgottsfrühe sieht das Bassin einladend aus. Am Morgen jeweils erreiche sein Badewasser sogar Trinkwasserqualität, sagt Trachsel. Das schätzten viele Kunden. Einige so sehr, dass sie von weither auf dem Aare-Inseli halt machten. Wie jener Stammgast, der auf seinem Arbeitsweg von Thun nach Brugg pendelt

«Es ist immer schön, zu sehen, wenn Besucher unsere Arbeit wertschätzen.»Dieter Trachsel

Langsam zieht sich die Sonne im Osten hoch, verdrängt die letzten Schleier der Nacht. Ein weiterer heisser Tag bricht an. Je schöner das Wetter, desto länger Trachsels Arbeitstag – trotz Schichtbetrieb. Doch das stört ihn nicht, im Gegenteil: «Es ist immer schön, zu sehen, wenn Besucher unsere Arbeit wertschätzen. Regnet es, sieht niemand, was wir hier alles tun.»

Badi wird zum Zuhause

Zu tun gibt es für Trachsel und sein Team einiges. Bereits im März fangen die Vorbereitungen an. Wände putzen, Schwimmbecken streichen, Hecken schneiden. Dazu kommen während des Badibetriebs all die kleinen Dinge wie Geräte flicken, Rasen mähen, Wasserqualität testen, das Pumphaus warten. Der Bademeister ist hier Elektriker, Sanitär, Gärtner, Techniker und Kommunikator in einem.

Finden dann noch Anlässe wie das Familiencampieren oder das Mondscheinschwimmen statt, übernachtet Trachsel gleich auf einer Pritsche im Büro. Er sagt: «Bademeister sein ist eine Berufung. Die Nähe zu den Gästen muss man dabei schon mögen.» Auch in einer Partnerschaft brauche es Verständnis dafür, dass die Badi im Sommer praktisch des Bademeisters Zuhause sei.

Bereits 35 000 Eintritte

Die aktuelle Schwimmbadsaison verläuft für die Badi Wangen bisher gut, verzeichnete sie doch bereits 35'000 Eintritte. Letztes Jahr waren es über die ganze Saison hinweg 47'000. Und obschon die Sommerferien wie so üblich eher ruhig gestartet sind, kamen vergangenen Montag über 1000 Besucher in die Badi. Auch im August rechnen die Betreiber mit vielen Gästen.

«Bademeister sein ist eine Berufung. Die Nähe zu den Gästen muss man dabei schon mögen.»Dieter Trachsel

Es ist 6.30 Uhr, und die ersten Frühschwimmer verlassen das Schwimmbecken. Die Arbeit ruft. Einige werden im Verlauf des Tages wiederkommen. Und dabei auf die anderen markanten Badicharaktere treffen. Sie alle tragen zu der interessanten Mischung bei, die Bademeister Trachsel seit bald zwei Jahren schätzen gelernt hat.

Der Koch, der pendelt

Die Ruhe ist vorbei, jetzt steigt im Schwimmbad der Lärmpegel. Die Mittagsgäste sind da. Hochbetrieb im Restaurant. Hier führt in dieser Saison Antonio Schmied die Chefkochkelle. Obwohl, als Chef sieht sich der Zürcher überhaupt nicht. Schliesslich komme es auf das Team an. Damit meint er die vier Schülerinnen und Schüler, die ihm während der Sommerferien aushelfen.

Sein Betrieb sei extrem wetterabhängig, erklärt Schmied, für den die Beiz in der Badi eine komplett neue Erfahrung ist. «Es ist eine Gastronomie, die ich bis anhin nicht kannte und die total unterschätzt wird», sagt er. Und dies, obwohl die beliebtesten Essen nach wie vor Glace und Pommes seien. Noch pendelt der Koch jeden Tag, arbeitet von 6 bis 21 Uhr. Sein Job gefällt ihm aber schon derart gut, dass er bald nach Wangen ziehen will.

Bei Familien beliebt

Die Sonne brennt vom Himmel. Kinder sausen schreiend die Wasserrutsche herunter oder schupsen sich gegenseitig ins Schwimmbecken. Die Badi Wangen ist in der Region als Treffpunkt für Familien bekannt. Diese machen denn auch den Hauptteil der Eintritte aus. Was gut passt. Denn wie Bademeister Dieter Trachsel sagt, seien hier alle eine grosse Familie.

(Berner Zeitung)