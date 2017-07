Toter Mann trieb in der Aare

Am Donnerstagmittag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einer leblosen Person in der Aare bei Wangen an der Aare ein. Die Einsatzkräfte rückten umgehend ans Ufer im Bereich Aarematten aus und konnten dort in der Folge einen männlichen Körper aus dem Fluss bergen.

Zur Identität des Verstorbenen bestehen konkrete Hinweise. Die formelle Identifikation des Mannes steht indes noch aus. Es liegen nach aktuellem Kenntnisstand keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung vor. Weitere Abklärungen zu den Umständen sind derzeit im Gang. (pd)