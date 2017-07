Sie haben das Besondere im Normalen gesucht

«Die Gemeinde Herzogenbuchsee hat bei rund 7000 Einwohnern ein stattliches Repertoire an Persönlichkeiten und Geschichten hervorgebracht.» Das finden Maura Künzli, Christoph Nikolaus und Hans Kaspar Schiesser, die drei Gründer der Website Kulturlandschaft Herzogenbuchsee, welche diesen Sommer öffentlich wurde.

Diese unterscheidet sich vom Internetauftritt der Gemeinde einzig durch ihre Endung «org».Das Ziel: eine Internetseite, die die geschichtlichen und kulturellen Ereignisse aus Buchsis Vergangenheit, Gegenwart und bald Zukunft bündelt und Identität schafft.

Porträts und Wanderrouten

Der Name Kulturland Herzogenbuchsee ist bewusst gewählt und vereint in sich alles, was es auf der Internetseite zu finden gibt. Die Redaktion versteht darunter die vom Menschen kultivierte und veränderte Umgebung. Hier finden sich spannende Beiträge zu Herzogenbuchsees wirtschaftlicher und verkehrstechnischer Infrastruktur.

Weiter lässt sich der Begriff in zwei Worte aufteilen: Das Fragment «Kultur» widmet das Trio Kulturschaffenden. Die Rubrik «Portraits» verschafft einen Überblick über die lebendige Buchser Kunst- und Kulturszene: Bei «Persönlichkeiten» stösst man auf bereits verstorbene wichtige Charaktere aus Herzo­genbuchsees Geschichte, so zum Beispiel auf den hier geborenen Mani Matter. Auch und besonders literarische Werke mit Verbindung zur Gemeinde sollen auf der Website besprochen und zusammengefasst werden.

Das «Land», die geografische Umgebung der Gemeinde, wird durch Vorschläge für Wanderrouten abgedeckt. Hier ist für Gross und Klein etwas dabei. Besonders vielversprechend sind die Panoramawanderungen, die einem auch in den nebelverhangenen Oberaargauer Herbst- und Winterzeiten Sonnenstrahlen sichern sollen. Die Chronik fasst die geschichtlichen Eckpunkte Herzogenbuchsees von 8200 vor Christus bis heute zusammen. Dieses Grundgerüst soll zukünftig mit weiteren Geschichten ergänzt werden, die jeder Freiwil­lige beisteuern und verfassen kann.

Es verhält sich wie bei einem römischen Mosaik: Ein einzelner Stein hat keine Wirkung, aber in grosser Zahl und der richtigen Anordnung entsteht ein unvergleichliches Bild.

Ein schärferes Abbild

Das Redaktions-Trio erhofft sich eine Art Community-Projekt in der Art von Wikipedia, das alle Mosaikstücke den Ort betreffend zusammenbringt und so ein gesamthaft schärferes Abbild der Gemeinde schafft. Eine Art Buchsipedia also.

Hans Kaspar Schiesser sagt dazu: «In einer Gesellschaft, in der es der Norm entspricht, in jungen Jahren Südostasien zu bereisen, bevor man sein eigenes Heimatland kennt, ist es uns ein grosses Bedürfnis, den Einheimischen wieder ein Gefühl für das Besondere im Normalen zu geben.» Die gesamte Welt entdecken zu können, ist wohl äusserst verlockend. Das neue Projekt Kulturland Herzogenbuchsee zeigt aber, dass Geschichte sowie Geschichten auch direkt vor der eigenen Haustüre entstehen.

www.herzogenbuchsee.org (Berner Zeitung)