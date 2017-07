Nomad zieht wieder weiter

Aufmerksame Passanten müssen sich in den letzten Monaten wohl gefragt haben: Was hat es mit dem neuen Laden an der Bahnhofstrasse 6 auf sich, diesem No-Mad oder Nomad? Ein Blick ins Schaufenster zeigt liebevoll aufgerollte Gürtel, aufgehängte Reisetaschen und Hemden. Die stilvolle Einrichtung ist ein Blickfang. Doch was ist dieser Laden genau? Und sehen die Produkte nicht alle extrem teuer aus?

Dass sein Pop-up-Laden auf potenzielle Kunden kostspielig wirkte, diesen Eindruck hat rückblickend auch Initiant Tim Köhli. Obschon diese Annahme falsch sei: «Unsere Produkte sind bezahlbarer, als man denkt.» Und weiter: «Das Projekt gefiel, aber da war diese Hemmschwelle, unseren Laden zu betreten.»

Kreative stärker unterstützen

Nomad, das ist ein Projekt am Standort der ehemaligen Metro-Boutique. Als Sprungbrett dient es noch bis heute Handwerkern und Designern, kreative Produkte zu präsentieren und zu verkaufen.

Während der zwei Phasen, der offiziellen im Winter und der Verlängerung bis jetzt, gingen etwa 20 Aussteller bei Nomad ein und aus. Auf drei Stockwerken konnten sie ihre Kollektionen einem neuen Publikum präsentieren. Die Beziehungen, die dabei entstanden sind, bezeichnet Köhli als sehr bereichernd. Er sagt auch: «Es gibt in Langenthal viele kreative Designer, die man stärker unterstützen sollte.»

Projekt braucht Förderer

Bisher hat Köhli vor allem positive Rückmeldungen für Nomad erhalten. Deshalb sieht der Kurator sein Ladenprojekt auch als geglückt — mal abgesehen vom finanziellen Aspekt. Hier will der Langenthaler künftig ansetzen: «Ich möchte Nomad an einem neuen Standort weiterführen, aber dafür brauchen wir einen Förderer.» Das Projekt rechne sich langfristig nicht, denn die Mietpreise für die Aussteller sind bewusst tief gehalten.

Nun müssen Köhli und seine 15 Helfer, bestehend aus Familie, Angestellten und Freiwilligen, das altehrwürdige Haus komplett räumen, denn schon bald wird an der Bahnhofstrasse 6 der Nachfolger von Nomad einziehen.

Neue Boutique zieht ein

Im August und September soll die Liegenschaft sanft renoviert werden, wie Inhaber Vinzenz Frutiger sagt. «Dies vor allem dazu, ein neues Ladenkonzept zu schaffen.» Danach soll die Modeboutique Unikum im Oktober den zentral gelegenen Standort übernehmen. Das Bild an der Bahnhofstrasse wird sich somit nicht radikal verändern. Nach der Metro-Boutique und dem Pop-up-Store Nomad werden in den Schaufenstern nach wie vor Modekollektionen die Blicke der Passanten auf sich ziehen. (jpw)