Letzter Ausweg Schleudersitz

Für einen Laien ein kaum vorstellbares Szenario: Kurz vor dem unvermeidbaren Absturz bleibt als einzige Rettung der Abschuss aus dem Flugzeug – per Schleudersitz. So geschehen bei Urs Straumann und Bruno Lehmann. Von ihren Erlebnissen erzählten die beiden ehemaligen Militärpiloten am Samstagnachmittag im Fliegermuseum in Bleienbach.

Denn hier sind die beiden Schleudersitze, die vor Jahrzehnten zugleich ihre Lebensretter waren, ausgestellt.Urs Straumanns Unfall ereignete sich am 21. Juli 1987. Gemeinsam mit seinem Flügelmann, dem bekannten Militärpiloten Paul «Chappe» Ruppeiner, befand er sich auf einer Flugübung über dem Berner Oberland, als sein Triebwerk ausstieg. Aufgrund des schlechten Wetters in Meiringen beschlossen die beiden Piloten den Rückflug nach Emmen.

Harte Landung

«Das Triebwerk funktionierte vorübergehend wieder, ich wusste aber nicht, für wie lange», erinnert sich der heute 57-Jährige. Kurz vor Emmen gab es erneut seinen Geist auf. Der erfahrene Militärpilot entschied sich zum Abschuss.

An diesen selbst hat Straumann keinerlei Erinnerungen. Einzig aufgrund der Tonbandaufnahmen und der Berichte seines Freundes sei er imstande, seine Geschichte zu rekapitulieren, erklärte er. Die Landung war keine angenehme: Der Pilot landete in den brennenden Trümmern des Fliegers, zog sich Verbrennungen zu und lag fünf Tage lang im Koma.

Hunter J-4134: Mit dieser Maschine stürzte Urs Straumann ab. Bild: zvg

Zwar flog Straumann neun Monate später bereits wieder mit einem Hunter, nach einem tödlichen Unfall eines guten Freundes kehrte er dem Flugzeugtypen dann aber endgültig den Rücken zu. Der Fliegerei blieb er indes als Swiss-Pilot treu. «Ein Leben ohne Fliegen könnte ich mir nicht vorstellen», so der Solothurner.

Güezi für die Passanten

Ähnlich und doch ganz anders lief der Abschuss von Bruno Lehmann ab. Bei einer Flugübung am 16. März 1993 bei Payerne stieg auch ihm ein Triebwerk aus. Im Gegensatz zu Urs Straumann kann sich der Emmentaler bis heute noch an jedes Detail seines Abschusses erinnern. «Alles lief ruhig ab, per Funk diskutierte ich mit meinen Kollegen», so der heute 61-Jährige.

Als Lehmann mit dem Fallschirm Richtung Boden flog, habe er ein gutes Gefühl gehabt. Bei der Landung durchfuhr ihn jedoch ein Schmerz im Rücken. «Dann erblickte ich in der Nähe ein Auto, eine Frau mit einer Tschuppelete Kinder stieg aus», erzählt er. Der Pilot holte das Notpaket hervor und verteilte Militärgüezi an die Kinder.

Auch die Mutter habe nicht zu kurz kommen wollen. Per Rettungshubschrauber sei er dann ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht worden. Lehmanns Rückenmark ist glücklicherweise intakt geblieben.

Im Gegensatz zu Urs Straumann flog Bruno Lehmann nach seinem Abschuss keinen Hunter mehr, und auch beruflich zog es ihn nicht zurück in ein Cockpit. «Das konnte ich meiner Familie nicht antun», so der Vater von vier erwachsenen Kindern. Der Fliegerei ganz abschwören, das konnte aber auch er nicht. Lehmann ist heute Privatpilot. «Das Fliegervirus lässt einen nie mehr los.»

«Das Fliegervirus lässt einen nie mehr los.»Bruno Lehmann

Jeder Zehnte starb

Sowohl Bruno Lehmann als auch Urs Straumann sind sich ihres grossen Glückes bewusst. Denn beiden sind zahlreiche Kollegen bekannt, die einen Absturz nicht überlebt haben. «Früher hiess es bei der Fliegerstaffel, jeder Zehnte werde früher oder später umkommen», sagt Lehmann.

Dabei sei man stets der Überzeugung gewesen, selber verschont zu bleiben. Die Hunter seien sichere Flugzeuge gewesen, betonen Straumann und Lehmann. Ende 1994 wurden sie aus der Schweizer Armee ausgemustert.

Insbesondere in der Geschichte von Urs Straumann spielt das Fliegermuseum in Bleienbach eine wichtige Rolle. Denn fast 30 Jahre nach seinem Abschuss traf er hier erstmals wieder auf seinen Lebensretter. Ein befreundeter Pilot hatte das Museum im Oberaargau besucht und den Sitz aufgrund der Brandspuren identifiziert. «Es ist eine schöne Geschichte und ein Kreis, der sich hier in Bleienbach schliesst», so Straumann.

«Tolle Geschichten»

Und auch ein weiterer Kreis schliesst sich an diesem Samstag im Fliegermuseum, als Bruno Lehmann auf einem Bild plötzlich «seinen» Hunter wiedererkennt. «Es sind doch immer wieder tolle Geschichten, die wir hier schreiben können», freuen sich die Museumsleiter Peter Dätwyler und Beat Trösch. (Langenthaler Tagblatt)