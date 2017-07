Heimtückisch schleicht sie sich ein

Ungeduldig drängen Arbeiterinnen auf die Abflugrampe, wuseln pausenlos hin und her. Die Regenwolken ziehen ab, bald können die Bienen wieder ausfliegen, um Nektar, Pollen und Wasser zu sammeln.

Schliesslich stecken im hölzernen Bienenhaus neue Mittelwände, deren Zellen gefüllt werden müssen. Die Gesamterneuerung soll den Bienen helfen, sich die tödliche Varroa-Milbe vom Leib zu halten.

Den zwölf Wirtschaftsvölkern an der Haldenstrasse in Langenthal geht es gut, in einem soliden Jahr produzieren sie für Hobbyimker Christoph Weber circa 270 Kilo besten Stadthonig. Doch seit über zwei Monaten fliegen sie in einer Sperrzone. Denn im Oberaargau ist die ebenfalls gefährliche Faulbrut ausgebrochen.

Warten und hoffen

Am 22. Mai hat Christoph Weber vom Bienenkommissariat einen Brief erhalten. Darin stand: Ab sofort darf er keine Bienenvölker verstellen, ab- oder zuführen. Gesunde Tiere von ausserhalb sollen keinem Risiko ausgesetzt werden.

Für Weber, der seit vier Jahren reinrassige Königinnen züchtet und sie zum Begatten auf eine Belegstation in die Innerschweiz schickt, eine schlechte Nachricht. Damit werden dem 63-Jährigen nächstes Jahr eigene Königinnen fehlen. «So habe ich die Begattungskästen halt zähneknirschend zurück in den Garten gestellt.» Für ihn gibt es nur eine Option: warten. Und hoffen.

Regional 25 Imker betroffen

Ein Blick auf das Geoportal des Kantons Bern zeigt eine Karte, die alle registrierten Bienenstände verzeichnet. Mehrere Stellen sind blau eingekreist, sie verweisen auf Sauerbrutfälle (siehe Karte).

Faulbrut (rot) und Sauerbrut (blau): Diese beiden Brutkrankheiten breiten sich aus. Zum Vergrössern hier klicken.

Zusätzlich ist ein weitaus grösserer Umriss violett eingezeichnet. Die Faulbrut. Sie tritt derzeit im Kanton Bern nur im Oberaargau auf, und die Sperrgebiete reichen mittlerweile vom Westen der Stadt Langenthal bis Bleienbach, Graben und Madiswil. Mittendrin: die Dörfer Bützberg und Thunstetten.

Hier sind gleich 9 Bienenstände von der Faul- oder Sauerbrut betroffen, im ganzen Oberaargau sind es derzeit 25.

Dass die Brutkrankheit in Thunstetten ausgebrochen ist, kann Walter Gasser vom Veterinärdienst des Kantons Bern so nicht bestätigen. Vielmehr habe sich laut dem Bieneninspektor dort ein Imker gemeldet, dem die Bienenbrut auf seinen Waben merkwürdig vorgekommen sei.

Der Verdacht auf Faul- oder Sauerbrut hat sich darauf an mehreren Orten bestätigt. Für diese Krankheiten besteht Meldepflicht. Gasser sagt denn auch, die beste Seuchenbekämpfung bestehe in der Früherkennung, der Prävention und einer zeitgemässen Imkerpraxis. «Denn zu viele der Imkerinnen und Imker erkennen heute leider noch nicht, wenn ihre Völker von Brutkrankheiten betroffen sind.»

Ausgewachsene Bienen können sich zwar durch Faulbrut nicht anstecken, dafür aber deren ein bis zwei Tage alten Maden. Bild: Keystone

Letzte Option: Einschwefeln

Bei Faul- und Sauerbrut handelt es sich um bakterielle Brutkrankheiten von Bienen. Woher die Faulbrut stammt, ist nicht einmal dem Bieneninspektor bekannt. Die Amerikanische Faulbrut und die Europäische Sauerbrut sind in Fachbüchern seit mehr als hundert Jahren aber gut dokumentiert.

Heute kommen sie auf der ganzen Welt vor. In der Schweiz wird der Befall situativ bekämpft, infizierte oder schwache Völker werden eingeschwefelt und anschliessend verbrannt.

«Keinem macht es Freude, Bienen zu töten.»Walter Gasser, Bienenkommissar

Müssen alle Völker auf einem Bienenstand getötet werden, wird dies als Totalsanierung bezeichnet – eine Massnahme für den äussersten Fall. «Schliesslich macht es keinem Fachassistenten für Bieneninspektionen Freude, Bienen zu töten», sagt Gasser.

Tötet man einzelne sogenannte klinische Völker ab und setzt die nicht klinischen auf einen Neubau, wird dies als Teilsanierung bezeichnet. Imker müssen zudem die verseuchten Waben entsorgen, Bienenbeuten sowie Geräte reinigen und danach bei über 120 Grad sterilisieren oder desinfizieren.

Ein hartnäckiger Eindringling

Das Bakterium mit dem unaussprechlichen Namen Paenibacillus larvae breitet sich schnell aus, obschon die Krankheit langsam verläuft. Ausgewachsene Bienen können sich nicht infizieren, dafür aber ein bis zwei Tage alte Bienenmaden.

Vom Bakterium befallen, sterben diese dann meist im Steckmaden- oder Puppenstadium. Dabei verwandeln sie sich in eine gelbbraune und stark fadenziehende Masse. Die Zelldeckel der befallenen Waben sinken ein, es entstehen Löcher.

Ansteckende Sporen des Erregers verbreiten sich meist indirekt über das Futter von Volk zu Volk. Putzbienen, die Zellen von toten Steckmaden oder Vorpuppen reinigen, übertragen die Krankheit auf eine neue Brut. Kommt hinzu, dass die Faulbrut jahrzehntelang ansteckend ist und auch bei Trockenheit, Nässe, Hitze oder Kälte überlebt.

Imker wollen Bienen behalten

Die Bienenvölker von Hobbyimker Christoph Weber sind seit dem Schreiben des Bienenkommissariats bereits inspiziert worden. Etwa drei Stunden dauerte der Kontrollgang.

Dabei schaute sich der Hilfsinspektor jede einzelne Wabe ganz genau an, wobei zwei etwas verdächtig aussahen. Auf die Bienenhauswände malte der Inspektor darauf ein weisses X. Beobachten. Später stellten sie sich als gesund heraus.

Wenn Imker ihre Bienen abtun müssen, werden sie aus einem Seuchenfonds entschädigt und können anschliessend mit einem neuen Volk wieder von vorne anfangen. Sich von ihren Bienen trennen wollen aber die meisten Imker und auch Christoph Weber nicht.

«Das wäre wohl ein Grund für mich, aufzuhören.»Christoph Weber, Hobbyimker

Also wartet er. Ein Emmentaler Bienenzüchter soll sich einmal vier lange Jahre in einer Sperrzone befunden haben, erzählt er. «Das wäre wohl ein Grund für mich, aufzuhören.» Doch noch hofft er, das rigorose Durchgreifen des Kantons möge die Faulbrut eindämmen. Bis dahin bleibt die Sperrzone aber bestehen. (Langenthaler Tagblatt)