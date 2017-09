Falsche Töne im Frauenchor

Intrige, Mobbing, Erpressung – eigentlich Stoff genug für einen Roman. Die Hintergründe dieser Geschichte sind verworren. Die einzelnen Kapitel kommen aber beinahe daher wie ein Musikstück in mehreren Sätzen. Ein solches lebt von seinen Gegensätzen, verschiedenen Tempi und erreicht meist irgendwo einen Paukenschlag. Wie bei der 94. Sinfonie von Haydn. Im Idealfall berauscht ein solches Musikstück. In diesem Beispiel jedoch klingt das Vorgetragene katzfalsch.

Erster Satz: Die unerwartete Konfrontation

Ein gelungener erster Auftritt beim Jubiläum des Männerchors, ein Konzert an einer Weihnachtsfeier und schliesslich das grosse Sommernachtskonzert im Juni. Lange hatte sich der Frauenchor Langenthal mit seinem neuen Dirigenten Horst Kreutzmann darauf vorbereitet. Ein anspruchsvolles Stück, doch die Arbeit trägt Früchte. Die Kritiken sind gut, der deutsche Chorleiter, der in Leimiswil Fuss gefasst hat, ist zufrieden und geht in die Ferien.

Szenenwechsel: Eine Woche ist vergangen, da erhält Kreutzmann in Italien eine E-Mail vom Vorstand. Darin stand, er solle sein erstes Jahr mit dem Chor Revue passieren lassen und selbstkritisch zur eigenen Person Stellung nehmen. Der Dirigent fühlt sich düpiert, er hatte vielmehr einen Dank für das erfolgreiche Konzert erwartet.

Er antwortet, er werde nach den Ferien im Beisein des ganzen Chores Fragen beantworten. Doch der Vorstand will sich vor der ersten Probe am 16. August mit Kreutzmann treffen. Der Dirigent lehnt ab. Dann der Anruf einer Chorsängerin: Ob Kreutzmann auch gelesen habe, dass er noch vor der ersten Probe dispensiert werden solle? Als Ersatz stehe der frühere Chorleiter Andreas Meier-Oulevey bereit.

Zweiter Satz: Von Unruhen und Rebellion

Vor über einem Jahr zog Horst Kreutzmann aus Deutschland in den Oberaargau. Dies, um den Dirigentenposten in Langenthal zu bekommen. Er sagt heute: «Alles war gut, ich stellte mich auf eine lange Anstellungszeit ein.» Der neue Chorleiter hat Ambitionen und ein auf drei Jahre hin aus­gerichtetes Programm. Die Vereinspräsidentin Victoria Bringolf und einige Sängerinnen helfen ihm beim Einleben. Auf der Vereinswebsite steht: «Am 1. Juni 2016 erfolgte dann der Stabwechsel zu Horst Kreutzmann, den der Frauenchor nach aufwendiger und gründlicher Selektion als würdigen Nachfolger wählte.»

Doch die Freude im Laienchor war bald vorüber: Kreutzmann stellte bereits nach der ersten Probe ein «schulmeisterliches Verhalten der Vorstandsvorsitzenden» fest. Dazu kamen Un­ruhen während Proben, anscheinend eine kleine Rebellion beim Einsingen im Hotel Bären, Skepsis gegenüber musikalischen Vorhaben und fehlende Kommunikation untereinander. Alles Dinge, die sich mit der Zeit klären liessen, hoffte Kreutzmann.

Menuett: Schritt für Schritt zum Verhängnis

Doch das Verhältnis im Chor verschlechtert sich. Im März kurz vor einer Probe fühlt sich der Dirigent erneut von der Präsidentin eingeengt. Intensiv und autoritär habe sie sich verhalten, wie gegenüber einem Angestellten einer Firma. «Dann habe ich sie einmal zurechtgewiesen», sagt Kreutzmann. Bei den Proben sei er Dirigent und Chef.

Seither kommunizierten Bringolf und er praktisch nur noch via E-Mail. Schliesslich kam der Vorwurf aus dem Vorstand, Kreutzmann würde einige Frauen im Chor bevorzugt behandeln. Es folgte das Evaluationsschreiben, das dem Dirigenten in den falschen Hals geriet. Dann die ab­gewiesene Aussprache. Dann die Dispensierung, die Kreutzmann mit einem offenen Schreiben an alle Chormitglieder konterte. Schliesslich kam es am 23. August zu einer Vollversammlung, an der Probleme angesprochen und geklärt werden sollten.

Finale: Es gibt nur noch entweder oder

Der Dirigent, der sich selber wiederholt als hochrangig künstlerisch qualifiziert bezeichnet, hat seine Rede vorbereitet. Darin nennt er Probleme, die er ausgemacht hat, beim Namen: Disziplinlosigkeit, ein Graben zwischen den Ideen des jüngeren Vorstands und den Wünschen der älteren Chormitglieder. Mittendrin er, der, wie er findet, bei all seinen Mühen durchaus etwas mehr Anerkennung verdient hätte.

Der Chor wird vor die Vertrauensfrage gestellt: Entweder geht der Dirigent, oder der gesamte Vorstand tritt ab. Acht Sängerinnen sprachen sich für Kreutzmann aus, die restlichen für den Vorstand. Der Dirigent unterschreibt noch vor Ort die Aufhebungsvereinbarung und geht.

Einige Sängerinnen monieren: Zu vieles sei im Verein über den Haufen geworfen worden. Im Umfeld heisst es jedoch vereinzelt auch, dass der neue Dirigent gemobbt und erpresst worden sei. Sechs Frauen haben sich seither aus dem Verein zurückgezogen. «Das alles ist derart schade für diesen langjährigen Chor», sagt eine der Sängerinnen.

Alternatives Ende: Wie der Vorstand die Geschichte sieht

Erst wollte Präsidentin Victoria Bringolf gar nicht über das Vor­gefallene sprechen – zum Schutz der Frauen. Doch als sie erfuhr, dass Horst Kreutzmann sich mit einem Schreiben an die Zeitung gewendet hatte, willigte sie ein, ihre Sichtweise darzustellen, ohne den konkreten Inhalt und die Vorwürfe im Schreiben zu kennen.

Ihre Geschichte ist jedoch eine andere: Qualitativ habe es an Chorleiter Kreutzmann nichts auszusetzen gegeben. «Aber da war die Kommunikation in den letzten Monaten. Mit seinem Verhalten hat er uns gezwungen, diesen letzten Schritt zu gehen», sagt Bringolf. Obschon man mit ihm stets korrekt umgegangen sei, habe er sich oft im Ton gegenüber dem Vorstand vergriffen.

Auf die Frage, wie es um das Konzert im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten am 7. Januar 2018 im Stadttheater stehe, meint Victoria Bringolf ganz einfach: «Alle involvierten Vereine sowie der Theaterdirektor sind informiert, und mit Andreas Meier-Oulevey haben wir die per­fekte Stellvertretung, bis eine Nachfolge gefunden ist.»

Was die Präsidentin irritiert, ist das Verhalten Kreutzmanns nach seinem Abgang. Man habe ihm keine Steine in den Weg gelegt. «Aber was er bezwecken will, ist fragwürdig.» Jetzt, findet die Präsidentin, müsse der Chor vorwärtsschauen und Ziel und Zweck des Vereins fördern. Schliesslich wolle man 2022 gestärkt zum 125-jährigen Bestehen antreten.

Was bleibt von dieser Geschichte? Ein betupfter Dirigent, der mittlerweile bei einem anderen Chor seinen Frieden gefunden zu haben scheint. Daneben ein Vorstand, der die Schuld von sich weist und stattdessen dem Chorleiter in die Schuhe schiebt. Und viele offene Fragen.

