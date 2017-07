Er legt sogar Nistmaterial bereit

Die Aussicht vom Haus am Höhenweg 27 in Roggwil ist einzigartig: Der Blick streift über das Dorf und über die Ebene des Mittellandes bis hin zum Jura.

Einzelne Details verlieren sich in der Vielfalt der Eindrücke – es sei denn, der Besitzer dieses Eigenheimes mache den Besucher auf das Storchennest auf dem Dach des nahen Schulhauses aufmerksam. «Ich kann von zu Hause aus das Tun im Horst beobachten und schauen, ob sie ‹zwäg› sind», sagt Paul Mosimann mit einem leisen Lächeln.

Verlockender Baukran

Bis zu seiner Pensionierung war er Hauswart der beiden Schulhäuser im Dorfzentrum von Roggwil. Und vor genau zwanzig Jahren siedelte sich ein Storchenpaar auf einem dieser Schulhäuser an. Damals wurde das Pfarrhaus einer umfassenden ­Renovation unterzogen, und der dafür benötigte Baukran lockte Abend für Abend gegen ein Dutzend Störche zum Übernachten an.

Dies blieb natürlich auch dem Vogelliebhaber Paul Mosimann nicht verborgen, und trotz seiner bald vierzig Jahre dauernden Vorliebe für exotische Papageien und Amazonen reifte in ihm der Gedanke, in Roggwil nach etwa sieben Jahrzehnten Absenz wieder ein Storchenpaar anzu­siedeln.

Mit Unterstützung der Wehrdienste wurden drei Fundamente in Form von je zwei Reiswellen auf den beiden Schulhäusern angelegt. Dies in Zusammenarbeit mit Margrit Enggist der Institution Storch Schweiz, die sich zum Ziel setzt, den ehemals in der Schweiz ausgestorbenen Weissstorch wieder heimisch werden zu lassen.

Es war der Zeitpunkt, wo der in der «Rätzmatt», Ursenbach, aufgewachsene Mosimann zum Storchenvater von Roggwil wurde – und zahllose Stunden in freier Natur und in luftiger Höhe auf dem Dach des Schulhauses verbrachte.

«Der Erstflug muss gelingen»

«Gerade im Frühjahr, wenn die Jungstörche erst wenige Tage alt sind und steter Regen und tiefe Temperaturen das Überleben des Nachwuchses gefährden, bin ich oft am Verzweifeln», sagt er. Es seien die ersten sechs Wochen, die den jungen Tieren oft zum Verhängnis würden.

Trotzdem hat er mit dem Storchenpaar bereits 28 erfolgreiche Aufzuchten erlebt, die er auch immer mit der entsprechenden Beringung versah. «Allein, wenn sie in diesen Tagen zu den ersten Flügen ansetzen, entschädigt mich das für all die vorherigen Zweifel und Ängste», sagt der besorgte Storchenvater.

Allerdings, schränkt er ein, berge auch der erste Flug bei der Landung auf dem hohen Schulhausdach ein nicht unbedeutendes Gefahrenpotenzial in sich. «Der Erstflug muss gelingen, sonst wird es kritisch», sagt Mosimann – und erklärt dann, dass bei nassem Wetter der Jungstorch auf dem glatten Dach keinen Halt finde und ein Sturz mit schlimmen Folgen ende.

Oft werde er von besorgten Mitbürgern über solche Unfälle orientiert. «Denn», so Mosimann, «die Roggwiler Bevölkerung ist mit ‹ihrem› Storchenpaar stark verbunden.»

Während die Jungmannschaft dieser Tage ihr Zuhause Richtung Süden verlässt, wird das Elternpaar die Winterzeit wohl wiederum in Roggwil verbringen. In dieser Zeit muss allerdings der Horst renoviert werden.

Immer mehr baute das Storchenpaar ihr Liebesnest nämlich gegen den Abgrund hinaus. «Es könnte herunter fallen, und das können wir gerade auf einem Schulhausdach nicht verantworten», sagt Mosimann und ergänzt lächelnd: «Die Arbeit mit den Störchen und dem Horst geht mir nicht aus.»

Denn als besorgter Storchenvater legt er dem Paar für den Neuaufbau wieder­um Nistmaterial in Form von Ästen, Zweigen und Stroh ­bereit. (Langenthaler Tagblatt)